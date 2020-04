Ansturm auf den Hornbach-Baumarkt in Regau

Für Rainer Hattinger und seine 81 Mitarbeiter war der gestrige Dienstag ein Feiertag. Der Marktleiter der Regauer Hornbach-Filiale durfte nach vierwöchiger Zwangspause das Geschäft erstmals wieder aufsperren – und erlebte einen Kundenansturm, wie es ihn zu einem Wochenbeginn noch nie gab. Auf dem großen Parkplatz vor dem Heimwerkermarkt waren kaum freie Plätze zu finden.

Dass die Kunden am Eingang Schlange standen, lag an den Vorsichtsmaßnahmen von Hornbach. Laut Gesetz darf sich derzeit nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in einer Filiale aufhalten. Bei Hornbach in Regau hätten so gesehen derzeit 400 Kunden gleichzeitig Platz. Aber der Handelskonzern beschränkt sich angesichts der engen Gänge auf 150 Personen.

"Kunden sind verständnisvoll"

Für die herrscht nicht nur die obligatorische Schutzmaskenpflicht. Zusätzlich muss jeder einzelne Kunde einen Einkaufswagen schieben. Auch wenn er mit seinem Ehepartner unterwegs ist. "Wir tun das, weil wir auf diese Weise die Kunden leichter zählen können", sagt Hattinger. "Außerdem tragen die Wagen dazu bei, dass die Menschen Abstand halten." Das Verständnis für diese restriktiven Maßnahmen sei bei den Kunden aber hoch.

Hattinger und sein Team überbrückten die vergangenen Wochen, indem sie Bestellungen zusammenstellten und auslieferten – viel mehr als zu normalen Zeiten. "Wir sind von Händlern zu Logistikern geworden", sagt der 48-Jährige. Er und sein Team sind in Kurzarbeit. Zukunftsängste hatten sie in den vergangenen Wochen aber nie. "Wir wussten immer, dass wir uns bei Hornbach um unsere Arbeitsplätze keine Sorgen machen müssen", sagt der Mühlviertler, der seit drei Jahren die Filiale leitet. "Die menschenleere Verkaufshalle in den vergangenen Wochen machte uns aber trotzdem traurig. Wir sind in der Handelsbranche und wollen Kontakt zu Menschen haben."

Bis auf Staubmasken ist beim Heimwerkermarkt an der Autobahnanschlussstelle derzeit alles da, die Regale sind jetzt gut gefüllt. "Am größten ist die Nachfrage derzeit nach Produkten aus dem Gartenbereich. Auch Baustoffe zum Renovieren sind sehr gefragt", sagt der 48-Jährige. "Aber das ist um diese Jahreszeit alles ganz normal."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at