Das Altmünsterer Unternehmen Mittendorfer möchte in Ampflwang eine Bodenaushubdeponie errichten, um weite Transportstrecken im Bezirk Vöcklabruck zu vermeiden. Dazu soll im Ortsteil Lukasberg ein Waldstück in der Größe von 1,2 Hektar gerodet werden. Das Areal wurde zu Zeiten, als in Ampflwang noch Braunkohle abgebaut wurde, als Schlackenhalde genutzt.