Design-Wohnungen am Malerhügel in Abtsdorf hat ein Hörschinger Bauunternehmen errichtet. Beim Verkauf wurde nicht zuletzt mit einem großzügigen See- und Gebirgsblick geworben. Und genau dieser ist jetzt durch ein geplantes Bauvorhaben bedroht. Bei der Bauverhandlung in der Vorwoche haben sich an die 20 Anrainer gegen die „turmähnliche“ Erweiterung eines Hauses unterhalb ihrer Anlage ausgesprochen, weil sie um den Blick auf den See fürchten.