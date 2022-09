Schwanenstadt: Anpfiff zur Fußballausstellung erfolgt

Das Schwanenstädter Heimathaus zeigt noch bis 23. September die Ausstellung "Fußball seit 1946". Der Ehrenpräsident des Sportclubs, Georg Klein, hat dazu zahlreiche Fotos, Dokumente und Exponate zur Chronik gesammelt, die die wechselvolle Geschichte des Schwanenstädter Fußballvereins mit seinen vielen Höhen und Tiefen anschaulich zeigen.

Bei der vor wenigen Tagen erfolgten Eröffnung der Ausstellung machten mehr als 300 Besucher eine Zeitreise durch 76 Jahre Geschichte des Sportclubs. Unter den Gästen waren zahlreiche ehemalige Schwanenstädter Kicker, viele von ihnen freuten sich über ein Wiedersehen mit den "alten" Teamkameraden nach etlichen Jahren. Zu den interessierten Besuchern zählten unter anderem Gerhard Götschhofer, Präsident des OÖ. Fußballverbands, Vertreter des Schiedsrichterkollegiums und Schwanenstadts Bürgermeisterin Doris Staudinger.

Georg Klein erinnerte daran, dass der Verein seit seinem Bestehen zehn verschiedene Namen geführt, 48 Trainer "verbraucht" und 10.200 Spiele abgewickelt hat. Kurioses Detail: Der 1. SC-Ball fand im ehemaligen Schwimmbad an der Salzburger Straße statt, wo man aus dem Becken das Wasser ausgelassen hatte und das Becken als Tanzboden verwendete. "Die Ausstellung erinnert an die Menschen, die den Club fast 80 Jahre getragen haben", hob Präsident Rudolf Staudinger die Ehrenamtlichkeit im Fußball hervor. Er sprach aber auch die Kommerzialisierung des Fußballsports an.

Franz Hochhauser, das letzte noch lebende Gründungsmitglied des Sportclubs, wurde ebenso geehrt wie die ehemaligen Spieler Kurt Lehner, Nicki Koller und Otto Huemer. Stilgerecht eröffnete der Obmann des Heimathauses, Rudolf Franzmayr, mit einem Anpfiff die Ausstellung, die – wie eingangs erwähnt – bis 23. September zu sehen ist (Donnerstag von 10 bis 11 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr).