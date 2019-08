Anpfiff der neuen Saison im Fußball-Unterhaus

Am kommenden Wochenende startet im oberösterreichischen Fußballunterhaus wieder die Jagd nach dem runden Leder.

Bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, bestreitet ASKÖ Vorchdorf das Auftaktspiel in der Bezirksliga Süd gegen den SV Pichl in der Schachner-Arena. Die Vorchdorfer betrachten den Abstieg nach zwei Jahren Landesliga als Chance für eine Rundumerneuerung. Acht neue Spieler sollen für einen erfolgreichen Neustart in einer sehr starken und ausgeglichenen Bezirksliga sorgen. "Wir setzen auf Teamgeist und auf unseren neuen Stürmer Peter Csorba, der von der Salzburger Landesliga zu uns gestoßen ist und bislang in 161 Pflichtspielen 152 Tore erzielt hat", sagt Vorchdorfs Sportchef Peter Maier. Als Saisonziel wurde ein Platz unter den ersten Fünf ausgegeben. Der Wiederaufstieg ist mittelfristig geplant. "Allerdings erst dann, wenn unsere eigenen Kicker so weit sind, in der Landesliga bestehen zu können", so Maier.

Neu dabei: Attergau, Thalheim

Neu in der Bezirksliga Süd sind die Aufsteiger USV Attergau (Meister 1. Kl. Süd) und Union Thalheim (Meister 1. Kl. Mitte-West). Als erklärter Titelkandidat gilt die in der abgelaufenen Saison nur knapp am Aufstieg gescheiterte ASKÖ Ohlsdorf. Sie startet auswärts gegen Geheimfavorit Frankenburg (Samstag, 17 Uhr).

Mit fünf neuen Spielern hat sich die Union Gschwandt gut verstärkt, drei Kicker wurden abgegeben. Die von Trainer-Doyen Ivica Sirocic betreute Union-Elf wird von den Beobachtern ebenfalls im oberen Tabellendrittel erwartet, hat sie doch schon im ersten Jahr nach dem Aufstieg eine überzeugende Performance (10 Siege, 7 Remis) hingelegt. Die Gschwandtner Union-Kicker tragen ihre Meisterschaftspremiere am Samstag, ab 17 Uhr, in der Wallweg-Arena gegen die UVB-Juniors aus Vöcklamarkt aus.