Anmeldesturm auf ein Rennen, das erst nächstes Jahr stattfindet

Bis zur fünften Austragung des "Laufes in den Sonnenuntergang", am Samstag, 24. Juni 2023, dauert es zwar noch etwas, dennoch laufen die Vorbereitungen bereits jetzt auf Hochtouren. Mit mehr als 500 Anmeldungen gibt es so viele Registrierungen wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Zudem wurde gemeinsam mit dem SEP - Salzkammergut Familieneinkaufspark Gmunden der "SEP Mini Marathon" ins Leben gerufen. Insgesamt werden 2023 somit fünf verschiedene Einzelbewerbe mit sieben unterschiedlichen Streckenlängen angeboten. Kerndisziplin ist und bleibt der Hervis Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden über exakt 21,0975 Kilometer. Die Registrierung für die nächstjährige Auflage ist unter www.traunsee-halbmarathon.at möglich.