Anlaufprobleme bei der Impfstraße in Bad Ischl

Die Impfstraße war zuvor vom Roten Kreuz organisiert worden und hatte gut funktioniert. Am Dienstag hat aber ein privates Unternehmen im Auftrag der Landesregierung die Abwicklung übernommen.

Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) beschwerte sich bei der Geschäftsführung des Unternehmens. Dort erfuhr sie, dass aufgrund technischer Probleme auf Landesebene die Übertragung der Patientendaten mehrmals ausfiel, weshalb es zu Verzögerungen kam. Darüber hinaus stellten sich Menschen, die erst am Nachmittag ihren Termin hatten, bereits am Vormittag an. Insgesamt wurden am Dienstag 650 Personen geimpft.

Laut Schiller verliefen die Impfungen bereits gestern völlig problemlos. "Es waren nur Anlaufschwierigkeiten", sagt sie.