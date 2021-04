Ankurbelung des lokalen Handels

Zieht man die zusätzliche Weihnachtsgutscheinaktion im Advent 2020 und die bis Karsamstag verlängerte Aktion in Betracht, gab es in Summe 73.520 Euro Rückvergütungen durch die Stadt bzw. Umsätze im lokalen Handel von mindestens 441.120 Euro – wenn man die Rückvergütungen, die ja auch wieder in den Handel fließen, einbezieht.

