Die Corona-Krise führt dazu, dass ein unterschwelliger Konflikt im Salzkammergut jetzt offen zutage tritt: Es geht um das Verhältnis zwischen den Einheimischen und den Zweitwohnungsbesitzern. Dort, wo es besonders viele von Letzteren gibt (beispielsweise am Attersee), wurde in den vergangenen Tagen die Forderung laut, die Zweitwohnungsbesitzer mögen jetzt bitte schön ebenso in ihren Heimatgemeinden bleiben wie die Ausflügler.