Angetrunken, kein Führerschein: 30-Jähriger flüchtete vor Polizei

FRANKENMARKT. Richtung Fornach flüchtete ein amtsbekannter Autofahrer mit viel zu hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Jetzt drohen ihm mehrere Anzeigen.

Der amtsbekannte 30-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Freitag gegen 16:30 Uhr in einem vermutlich durch Alkohol beeinträchtigen Zustand und ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein auf der Weißenkirchener Landesstraße 1283 aus Richtung Frankenmarkt kommend in Richtung Fornach.

Als Polizisten, die nach dem Mann gefahndet hatten, mittels Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der 30-Jährige seinen Pkw und fuhr in Danzenreith und Fornach mit jeweils über 120 km/h. Auf dem anschließenden kurvenreichen Freilandstraßenstück der Redleitener Landesstraße fuhr er teilweise über 150 km/h. Nach einer kilometerlangen Nachfahrt wurde die Verfolgung aufgrund des hohen Gefährdungspotentials abgebrochen und abermals eine örtliche Fahndung eingeleitet.

Um 17:13 Uhr war der 30-Jährige auf einem Güterweg in Sallach zu Fuß unterwegs und wurde von Polizeibeamten gestellt. Er wurde einwandfrei als Lenker des Pkw erkannt wies eindeutige Alkoholisierungsmerkmale auf, allerdings verweigerte er einen Alkotest.

Sein Pkw wurde später in einem nahegelegenen Waldstück mit Beschädigungen im Bereich der Frontpartie gefunden.

Der 30-Jährige wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema