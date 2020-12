Anfänger wird Anwender

Der zunehmenden Nachfrage nach EDV- und Handyschulungen – speziell für Anfänger und Senioren – trägt die Lenzingerin Karoline Holzer Rechnung. Angeboten werden Basis-Computerkurse für Anfänger und Senioren von null weg am Seminarort Vöcklabruck sowie eine Handy-Grundschulung für Smartphone-Neulinge.

"Die maximale Teilnehmerzahl von fünf Personen garantiert einen optimalen Lernerfolg durch die individuelle Betreuung aller Teilnehmer", sagt Holzer. "Unter dem Motto ‚Fit am Computer in nur fünf Wochen‘ bzw. ‚Fit am Handy in nur vier Wochen‘ bringen wir unsere Kursbesucher vom Anfängerstatus in einen Anwenderstatus und sorgen dafür, dass alle Teilnehmer nach nur wenigen Wochen in der Lage sind, selbständig mit Computer und Smartphone umzugehen."

Der am häufigsten gehörte Satz ihrer Kunden sei: "Endlich muss ich niemanden mehr fragen, jetzt kenne ich mich selber aus", so Holzer. Großen Anklang finden auch die von ihr angebotenen Handyschulungen in Form von Einzelkursen bei den Teilnehmern zu Hause. Diese werden derzeit unter anderem in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden angeboten.

Infos: Tel. 0650 / 6016078.

