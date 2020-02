An der Gmundner Nordumfahrung wird es ernst

Wie die OÖN berichteten, wird die 40 Jahre alte Traunbrücke der Gmundner Nordumfahrung heuer für 2,2 Millionen Euro erstmals generalsaniert. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen und in der ersten Bauphase auch eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen.

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern bis 16. März. In dieser Zeit entstehen provisorische Markierungen, Leitwände zur Verkehrssicherung und Baugerüste. Der Verkehr kann in dieser Zeit zweispurig in beide Richtungen fließen. Nur kurze Anhaltungen sind hin und wieder nötig.

In der ersten Bauphase zwischen 16. März und 5. Juli ist der Verkehr nur im Einbahnsystem von Ohlsdorfer Seite in Richtung Gschwandt möglich. In die andere Richtung muss der Verkehr großräumig über Steyrermühl umgeleitet werden. Eine Ampelregelung ist wegen der Länge der Brücke (384 Meter) nicht möglich. In Stoßzeiten würden sich aus Sicht von Verkehrsexperten innerhalb kurzer Zeit kilometerlange Staus in beide Fahrtrichtungen bilden.

Während der zweiten und letzten Bauphase von 6. Juli bis 23. Oktober wird die Traunbrücke wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. "Eine Baustelle dieser Größenordnung ist ohne Verkehrsbeeinträchtigung nicht durchführbar", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. "Aber wir haben uns für eine Variante mit möglichst geringen Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer entschieden."

Zufrieden ist Steinkellner damit, dass im Rahmen der Sanierung doch noch ein Radweg auf der Brücke errichtet werden kann. "Auf Initiative des Landes haben wir einen wirtschaftlichen und technisch machbaren Kompromiss gefunden", so der Landesrat. (ebra)

