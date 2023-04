Amtsübergabe von einem Sportler zum anderen

Die Stadtgemeinde Gmunden bekommt einen neuen Referenten für die wichtigen Bereiche Sport- und Vereinswesen: Der 26-jährige Jurist und bisherige Referent für Liegenschaften Maximilian Attwenger (VP) übernimmt seine nunmehrigen Agenden von Bürgermeister Stefan Krapf (VP), der sich ab sofort um die Bereiche Wirtschaft und Tourismus kümmern wird. Das Sportressort wurde zusätzlich um die Angelegenheiten für Vereine ergänzt.

„Mit knapp 130 Vereinen, davon 50 Sportvereinen, ist Gmunden exzellent aufgestellt“, sagt Attwenger. „Ehrenamt war für mich schon immer Ehrensache. Man kann es gar nicht hoch genug bewerten, was das Vereinswesen für unsere Gesellschaft leistet.“ Unter Federführung Krapfs, der das Sportreferat seit 2009 geleitet hatte, wurden zahlreiche Investitionen in die sportliche Infrastruktur der Stadt getätigt, darunter die Generalsanierung der Tennishalle und der Tennisplätze des TC Gmunden am Rennweg.

„Gmunden zählt zu den bedeutendsten Sportstädten Oberösterreichs, unsere Vereine werden in Max einen engagierten, kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner haben“, streut das Stadtoberhaupt dem neuen Sportreferenten Rosen. Sowohl Krapf als auch Attwenger sind übrigens begeisterte aktive Sportler: Der Bürgermeister ist ein ausgezeichneter und schwer bezwingbarer Tenniskünstler, Attwenger spielt in Neukirchen bei Altmünster äußerst ambitioniert Fußball.

Der bisherige Wirtschaftsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Schlair (VP) führt künftig das Referat Liegenschaften.

