Amtsübergabe beim Bezirksabfallverband

Nach mehr als 26 Jahren als Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes (BAV) übergab Vöcklabrucks ehemaliger Bürgermeister Herbert Brunsteiner sein Amt an Gamperns Vizebürgermeisterin Manuela Gschwandtner.

Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck am Dienstag wurden die diversen Gremien des Bezirksabfallverbandes neu gewählt. Die größte Änderung bringt der Wechsel an der Spitze des BAV: Vöcklabrucks ehemaliger Bürgermeister Herbert Brunsteiner legte nach 26 Jahren als Vorsitzender sein Amt nieder. Als seine Nachfolgerin wurde Manuela Gschwandtner, Vizebürgermeisterin von Gampern, gewählt.

Seit 1995 gestaltete und prägte Brunsteiner die kommunale Abfallwirtschaft wesentlich mit. Das gute Angebot der getrennten Abfallsammlung im Bezirk, welches nicht den Gedanken der reinen Müllentsorgung in den Vordergrund rückt, sondern die Abfallsammlung zum Zwecke des Recyclings zum Ziel hat, trägt maßgeblich die Handschrift von Brunsteiner. So ist zum Beispiel die Restabfallmenge pro Einwohner im Bezirk in den letzten 26 Jahren relativ konstant geblieben, obwohl sich das Gesamtabfallaufkommen deutlich erhöht hat. Das Budget ist in dieser Zeit um das 5,5-fache, von 1,7 Mllionen auf 9,5 Millionen Euro gestiegen.

Zu weiteren wichtigen Meilensteinen Brunsteiners zählen die Standortsuche der Altstoffsammelzentren im Bezirk sowie deren Neu- und Umbauten, die Einführung von neuen Abfallsammelfraktionen wie Altholz, Bauschutt oder Ersatzbrennstoffe, die gemeindeübergreifende Grün- und Strauchschnittsammlung und die flächendeckende Einführung des Gelben Sackes und der Roten Tonne.

In der Verbandsversammlung bedankte sich Geschäftsstellenleiter Karl-Heinz Zeitlinger im Namen des gesamten BAV-Teams herzlich bei Brunsteiner, der in den 26 Jahren immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitarbeiter hatte und eine sichtliche Begeisterung für die Abfallwirtschaft an den Tag legte.

Auf Manula Schwndtner waten nun unter anderem die Umsetzung der Novelle des Abfallwirtschaftsgesetztes 2002, das unter anderem das Flaschenpfand beinhaltet, sowie der Neubau von weiteren modernen Altstoffsammelzentren.