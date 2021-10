AMS Gmunden erfreut über Zahlen am Arbeitsmarkt

Die Zahlen seien weiterhin sehr erfreulich. Demnach sei die derzeitige, bei 3,1 Prozent liegende Arbeitslosenquote im Bezirk im Vergleich um 0,9 Prozentpunkte niedriger als die landesweite Arbeitslosenquote und um 3,4 Prozentpunkte niedriger als im gesamten Bundesgebiet, so Tremmel. Ende September waren 1390 Personen (663 Frauen und 727 Männer) im Bezirk Gmunden arbeitslos gemeldet. Tremmel: "Sehr erfreulich auch die offenen Stellen – hier gibt es per 30. September 1946 offene Stellen zu besetzen. Ich möchte noch extra darauf hinweisen, dass wir in Gmunden seit dem Jahr 2008 zum Stichtag 30. September keine so niedrige Arbeitslosenquote hatten."