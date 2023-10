Ampflwang meißelte die Erinnerung an eine Kaufmannsfamilie in Stein

Hannes Koch (l.) und Bürgermeister Christian Kienast (r.) empfingen Rosaria Hörandtner (M.) in Ampflwang.

Rudolf Grüner kehrte trotz allem zurück. Nach Ampflwang, wo ihm von den Nationalsozialisten alles genommen worden war, was er sich aufgebaut hatte: sein Kaufmannsladen, seine Freunde und seine Familie. Noch bis zum Jahr 1957 führte er sein Geschäft in der heutigen Vöcklabrucker Straße weiter, seinen Lebensabend verbrachte er in Linz. Gemeinsam mit seiner zweiten Frau und der Tochter seines Schwagers, die er nach dem Krieg adoptiert hatte.