Nach einem Lawinenabgang am Grimming vergangene Woche im steirischen Salzkammergut herrscht Aufregung in den Gemeinden der Gegend. Wie das Ausseer Regionalfernsehen (ARF) berichtet, war genau während des Lawinenabgangs die Ampel an der Salzkammergut-Bundesstraße (B145) bei der Tunnelröhre zwischen Tauplitz und Unterburg auf Grün geschaltet.