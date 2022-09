Ampel missachtet: Auto von Lokalbahn erfasst

Wie die Feuerwehr in einer Aussendung berichtet, sind ein Auto und ein Triebwagen der Attergauer Lokalbahn kollidiert. Die Einsatzkräfte aus St. Georgen und Attersee wurden um 10.19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. "Noch vor dem Eintreffen konnte der Lenker aus dem Pkw befreit werden", berichtet die Feuerwehr. Der Hubschrauber flog den Verletzten zum Spital.

Der Autofahrer dürfte beim Überqueren des Bahnübergangs die Ampel missachtet haben, was zum Zusammenstoß mit der Lokalbahn führte. Glücklicherweise seien keine weiteren Personen verletzt worden. Am Pkw und am Triebfahrzeug ist jedoch erheblicher Sachschaden entstanden.