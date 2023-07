Amerikanisches Ehepaar unterkühlt vom Schafberg gerettet

Die beiden Amerikaner verpassten die letzte Bergbahn, stiegen ab und gerieten in ein Gewitter. (Archivaufnahme)

Das Ehepaar unternahm am Dienstag einen Ausflug auf den Schafberg. Das Paar fuhr mit der Schafbergbahn auf den Gipfel und verbrachte dort den Nachmittag. Da die beiden die letzte Zahnradbahn ins Tal verpassten, stiegen sie zu Fuß ab.

Doch die beiden sind nicht die erfahrensten Tourenplaner und wählten deshalb nicht der Normalweg nach St. Wolfgang, sondern den ausgesetzten und stetig steilen Purtschellersteig als Abstiegsroute. Zu dieser Zeit begann das Wetter sich allmählich zu verschlechtern, zumal sich eine kleine Gewitterzelle mit Starkregen aus Richtung Westen näherte. Kurz nach 20 Uhr gerieten die Bergsteiger schließlich im felsdurchsetzten, steilen Gelände in die Wetterfront und konnten wegen der schlechten Ausrüstung nicht weiter. Ein Weiterkommen war nicht mehr möglich, deshalb setzten sie gegen 20.25 Uhr über den Euronotruf 112 die Rettungskette in Gang.

Handyakku fast leer

Vom Notrufbearbeiter der Landesleitzentrale wurden in Englisch die Koordinaten der in Bergnot geratenen Personen erfragt. Der erhebende Alpinpolizist aus Gmunden kommunizierte anschließend hauptsächlich per SMS mit den Amerikanern, da der Handyakku bereits fast leer war. Sie wurden aufgefordert, sämtliche Verbraucher wie Bluetooth, WLAN und dergleichen abzuschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Der Bergrettungsdienst St. Wolfgang begann währenddessen mit einer Mannschaft zu den Bergsteigern aufzusteigen, was etwa eineinhalb Stunden dauerte. Kurz nach 22 Uhr erreichte die Rettungsmannschaft die mittlerweile stark unterkühlten und völlig durchnässten Amerikaner. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden ins Tal gebracht. Gegen 0.30 Uhr kam die Einsatzmannschaft im Tal an, die Amerikaner konnten unverletzt in deren Hotel gebracht werden. Im Einsatz waren 15 Mitglieder der Bergrettung St. Wolfgang und ein Beamter der Alpinpolizei Gmunden.

