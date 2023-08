Am Wochenende ist Gmunden wieder die europäische Keramik-Hauptstadt

Die Traunseestadt ist am kommenden Wochenende wieder der Hotspot der internationalen Keramikszene. Von Freitag bis Samstag (jeweils 10 bis 18 Uhr) findet zum 35. Mal der Österreichische Töpfermarkt am Rathausplatz und auf der Esplanade statt. Tausende Besucher werden erwartet.

Rund 130 Keramikerinnen und Keramiker aus verschiedenen Ländern präsentieren und bieten ihre Werke zum Verkauf an. Die Zahl der Anmeldungen ist jedes Jahr deutlich höher, doch Organisatorin Eva Fürtbauer vom Kulturamt der Stadtgemeinde deckelt die Zahl der Stände bewusst, um eine hohe Qualität zu garantieren.

Preis für beste Tierskulptur

Unter den ausstellenden Keramikerinnen und Keramikern wird auch heuer der "Töpfermarktpreis der Keramikstadt Gmunden" vergeben, dieses Mal unter dem Motto "Tierskulptur".

Im Rahmen des Töpfermarktes wird ein ganz besonderes Sammlerstück zum Kauf angeboten: ein neues, in limitierter Auflage kreiertes Exemplar des Gmundner Jahresbechers, heuer von Werner Ertl gestaltet. Der Becher ist während des Töpfermarktes beim Info-Stand am Rathausplatz, darüber hinaus ebenso im Keramikladen Gmunden erhältlich. Letzteren gibt es mittlerweile seit zwei Jahren. Der Laden in der Kammerhofgasse wird von der Stadtgemeinde betrieben und gibt Keramikkünstlern die Möglichkeit, ihre Werke zum Verkauf anzubieten.

Wie gewohnt wurde wieder ein Gastland eingeladen, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird: Heuer wird das Scheinwerferlicht auf das aktuelle Keramikgeschehen in Polen gerichtet.

Begleitend zum Töpfermarkt zeigen Gmundner Galerien und Ausstellungsräume während des Töpfermarktes Werke sowohl aufstrebender wie auch etablierter Keramikkünstler.

Ein besonderer Stellenwert kommt diesmal der Gruppenausstellung des Gastlandes Polen im Seeschloss Ort sowie der Ausstellung "45 Jahre Keramik" der mit der Keramikstadt Gmunden eng verbundenen renommierten Keramikkünstlerin Barbara Reisinger im K-Hof Kammerhofmuseum zu.

Nähere Informationen gibt es auf www.toepfermarkt.at

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner