"Am Traunsee konnte Jochen Rindt Kraft tanken"

In den 1960er-Jahren lud der Juwelier und Rennfahrer Gotfrid Köchert den österreichischen Formel-1-Star Jochen Rindt immer wieder in sein Feriendomizil in Altmünster zum Sommerurlaub ein. Mit der Familie Köchert verband Rindt bald eine Art Wahlverwandtschaft. Sohn Wolfgang (55) erinnert sich an den Rennfahrer, der 1970 posthum Weltmeister wurde. Im Abschlusstraining zum Grand Prix von Italien in Monza kam Rindt vorgestern vor 50 Jahren – am Samstag, dem 5. September 1970 – ums Leben.

OÖNachrichten: Herr Köchert, welche Erinnerungen haben Sie an den Moment, als Sie von Jochen Rindts Tod erfuhren?

Wolfgang Köchert: Jochens Todesnachricht habe ich noch so gut in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Als damals in Monza das Abschlusstraining gefahren wurde, hat es bei uns am Traunsee stark geregnet. Wir saßen im Speisezimmer und aßen Tafelspitz, als plötzlich das Telefon läutete. Meine Schwester hob den Hörer ab. Nach Beendigung des Gesprächs kam sie kreidebleich zurück zum Tisch und überbrachte uns die traurige Botschaft, dass Jochen tot sei. Diese Nachricht war für uns eine familiäre Katastrophe.

Wie verbunden war Rindt mit der Gegend und den Leuten am Traunsee?

Jochen war nicht nur bei uns am Hollereck, sondern auch in Altmünster, zum Beispiel im ehemaligen Nachtlokal "Badewandl", zu Gange. Ende der 1960er-Jahre baute er zwar bereits ein Haus in der Schweiz, führte aber auch Verhandlungen bezüglich eines Hauses am Grasberg. Die Verhandlungen waren bereits sehr weit gediehen, zum Abschluss ist es aber dann nicht mehr gekommen. Er hatte also schon eine starke Bindung zum Salzkammergut. Speziell in der Sommerpause war die Traunsee-Region ein Ort, wo sich Jochen, ohne belästigt zu werden, entspannen konnte und Kraft für den Rennherbst tankte.

Welche Erinnerungen haben Sie an Rindts Sommerurlaube?

Neben Jochen kamen auch weitere Spitzenfahrer aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Zum Beispiel Graham Hill, Jackie Stewart oder Piers Courage, der während des Grand Prix von Holland in Zandvoort knapp zwei Monate vor Jochen ums Leben kam. Ich erinnere mich an Szenen, als zum Beispiel Graham Hill und Jochen Rindt gemeinsam Tischtennis gespielt haben. Ich, als Zwerg, stand dann als Schiedsrichter dazwischen. Diese Erinnerungen an Jochen haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt.

Wie würden Sie Jochens Beziehung zu Ihrem Vater beschreiben?

Jochen und meinen Vater verband eine sehr enge Freundschaft, es war wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Besonders was den Lebensstil betrifft, hat er von meinem Vater, der ja viel in der Welt herumgekommen ist, gelernt. Was den Humor betrifft, waren beide auf einer Wellenlänge.

Für die Saison 1969 wechselte Rindt zu Lotus. Hier könnte er Weltmeister werden oder sterben, betonte er damals in einem Interview. Ließ sich Jochen von Ihrem Vater beraten?

Ich denke schon, dass sich die beiden ausgetauscht haben und zum Beispiel über Rennstallwechsel berieten. Jochen war ein 120-Prozent-Typ. Er wollte um jeden Preis gewinnen oder es sein lassen. Zum einen sorgte sich mein Vater um ihn, hatte aber als ehemaliger Rennfahrer für seine Risikobereitschaft Verständnis.

In Biografien wird Rindt als Mann beschrieben, der auch in seinem Privatleben ans Limit ging. Wie denken Sie darüber?

Absolut. Jochen war ein Typ, der bei allen Aktivitäten ans Limit ging, sich dabei aber auch immer Zeit für einen Scherz nahm. Beim Wasserskifahren machte er manchmal einen Heckmeck mit Damen, die am Steg unterwegs waren. Kurz vor dem Wasserski-Start öffnete er ihnen noch den Bikinioberteil und brauste davon. Er war eben ein wirklich witziger Zeitgenosse, mit dem man aber schon auch sehr ernste Gespräche führen konnte.

Kam es auch privat zu Unfällen?

Ich kann mich an einen Zwischenfall mit unserem kleinen Rennboot erinnern, das für einen 20 PS starken Außenbordmotor ausgelegt war. Jochen hat dann einen 70 PS starken Motor montiert, um zu sehen, wie schnell das Boot fahren kann. Bei der ersten Ausfahrt mit dem stärkeren Antrieb ging Jochen auch gleich ans Limit, schaffte mit dem Boot eine Kurve nicht mehr und sprang mit vollem Karacho über unseren Steg. Der Motor ist ins Wasser geflogen und musste dann zum Trocknen im WC verkehrt aufgehängt werden.

Was würde Jochen Rindt heute machen, wäre er noch am Leben?

Ich nehme an, Jochen wäre heute auch noch in der Formel 1 engagiert und würde ähnlich wie Helmut Marko für einen Rennstall arbeiten. Vielleicht hätte er auch das Konzept seiner Jochen-Rindt-Show ausgeweitet, bestimmt aber die Marke "Jochen Rindt" noch mehr gepusht, denn er war ein extrem guter Marketingstratege.

Welche Gefühle kommen in Ihnen hoch, wenn Sie heute von Jochen Rindt sprechen?

Es ist für mich ein schönes Gefühl, wenn Leute auf mich zukommen und fragen, wie Jochen war, weil die Erzählungen die Beziehung zwischen meinem Vater und Jochen plastisch machen.

Wolfgang Köchert (55) führt in sechster Generation mit seinen Cousins Christoph und Florian das Juweliergeschäft A. E. Köchert in Wien und Salzburg. Berühmt sind die eigens für Kaiserin Elisabeth entworfenen „Sisi-Sterne“ aus dem Hause Köchert. Vater Gotfrid (1918–1986) war in den 1950er-Jahren neben seiner Tätigkeit als Juwelier der bedeutendste österreichische Rennfahrer. Über den Rennsport kam es zur Bekanntschaft mit Jochen Rindt.

Artikel von Peter Pohn