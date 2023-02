Am Samstag beginnt der Fasching dort, wo er auch tatsächlich zu Hause ist

Lustig, bunt und traditionell – so wird der Fasching schon seit jeher in seiner Hochburg Ebensee gefeiert.

Von Faschingsamstag bis Aschermittwoch geht es rund in Ebensee, denn die närrische Zeit ist an diesen Tagen an ihrem Höhepunkt angelangt. Der Fasching hat in Ebensee eine besondere Bedeutung. Im Jahr 1733 kam es sogar zur sogenannten Faschingdienstagrevolte, als die Salinenverwaltung den bis dahin arbeitsfreien Faschingdienstag abschaffen wollte. Eher wollten die Ebenseer dazumals streiken und diesen Konflikt mit ihren Vorgesetzten austragen, als auf ihren geliebten Fasching zu verzichten.