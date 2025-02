Am Ostufer des Attersees entsteht eine Panorama-Steganlage

Wenn die Attersee-Schifffahrt am 12. April mit Volldampf in die neue Saison startet, könnte deren Flotte bereits neben dem Weyregger Strandbad anlegen. Dort erfolgt in der kommenden Woche der Spatenstich für einen 60 Meter langen Panoramasteg. Errichtet wird die Anlage im „Seedorf“, direkt im Bereich des Musikpavillons. „Zentral gelegen und bestens erreichbar wird die Anlage unseren Ort in völlig neuem Licht erscheinen lassen“, sagt Weyreggs Bürgermeister Michael Stur (VP).

Die bisherige Steganlage, die sich in Privatbesitz befindet, sei in die Jahre gekommen, deshalb habe man sich für ein „visionäres Neubauprojekt“ entschieden. Gäste könnten nun direkt vom Wasser aus das Ortszentrum erreichen, im Park verweilen und die Infrastruktur vor Ort nutzen. „Der neue Steg bietet nicht nur eine Anlegestelle für die Attersee-Schifffahrt, sondern auch Tagesliegeplätze für private Boote“, sagt der Bürgermeister. Zudem seien dort wesentlich mehr Parkplätze und WC-Anlagen vorhanden.



„Weiterer wichtiger Anker“



Für die Attersee-Schifffahrt sei die Steganlage in Weyregg ein weiterer wichtiger Anker. „Für die Mobilität am Attersee ist die Gemeinde eine besonders wichtige Anlegestelle“, sagt Geschäftsführerin Doris Cuturi-Stern. Denn in weniger als 15 Minuten könne man hier auf die andere Seeseite nach Attersee übersetzen und außerdem in beide Rundkurse der Linienschifffahrt einsteigen.



Finanziert wird das Projekt – neben Mitteln der Gemeinde Weyregg am Attersee, die als Projektträger auftritt – mit den Fördermitteln des Regionalentwicklungsvereins Regatta Attersee-Attergau. Auch die Stern Schifffahrt GmbH und der Tourismusverband beteiligen sich. Dass die Umsetzung so schnell funktioniere, sei auch der guten Zusammenarbeit mit den Behörden, den Sachverständigen, der Fischereiwirtschaft und den Bundesforsten geschuldet, sagt der Bürgermeister.

Nun muss nur noch auf die richtigen Wetterbedingungen für das Bauvorhaben gehofft werden.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger