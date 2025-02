Am Hallstättersee wird an diesem Wochenende die Freibadesaison eröffnet

Am Samstag wird es am Strandbad Untersee definitiv kalt.

Peter Puntigam ist zuversichtlich, dass am Samstag niemandem warm ums Herz wird. Zumindest nicht beim Sprung ins kalte Wasser. Mit vier Grad hat der Hallstättersee beim Strandbad Untersee in Bad Goisern derzeit die perfekte Wettkampftemperatur. "Hätte das Wasser mehr als fünf Grad, dürften wir kein Eisschwimmen, sondern nur ein Winterschwimmen austragen", sagt der Ortsstellenleiter der Wasserrettung Bad Goisern, die auch als Veranstalter fungiert. So seien eben die Regeln.

Drei Wochen lang haben Puntigam und seine Kollegen von der Wasserrettung an den optimalen Voraussetzungen gearbeitet. Auf fünf Bahnen werden am Wochenende 100 Eisschwimmer in den Hallstättersee eintauchen – darunter Spitzenathleten wie Jürgen Spitzbauer, der bei den Weltmeisterschaften in Italien zweimal Silber und einmal Bronze für Österreich geholt hat. Mit dem Eintauchen ist es allerdings nicht getan – denn die längste Strecke beträgt 1000 Meter. Das entspricht rund 40 Längen in einem Hallenbad. "Die Schnellsten brauchen dafür 15 Minuten, die Langsamsten 25 Minuten", sagt Puntigam.

Aber auch jene, die es nicht gewohnt sind, in eiskaltem Wasser zu schwimmen, haben Gelegenheit für eine Grenzerfahrung. Über die 50-Meter-Distanz gehen auch Neulinge an den Start, überwacht von bis zu 45 Wasserrettern. "Aber auch die gehen wöchentlich eisbaden. Das Eisschwimmen ist auf jeden Fall Gewohnheitssache", sagt Puntigam. Die Teilnehmer kommen aus 13 Nationen, unter anderem aus Mexiko, Italien, Holland und Belgien. Die Bewerbe starten um 9.30 Uhr und werden heuer über Youtube erstmals live im Internet übertragen. Besser mitfühlen lässt es sich vermutlich direkt vor Ort – die Wasserrettung versorgt Besucher auch kulinarisch. Info: eisschwimmen.at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger