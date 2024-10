Berglauf: Am Feuerkogel geht es um alles und nichts

Im vergangenen Jahr liefen jene, die sich bei der Talstation der Feuerkogel-Seilbahn zusammenfanden, noch um die "goldene Ananas". Heuer heißt der Saisonabschluss des Traunsee Trailrunning Cups, der jährlich mehr als fünf Strecken rund um den See zu einem Bewerb zusammenfasst, "TTClosing" – in Anlehnung an das Ende des Cups, aber auch an den noch jungen Verein, der zahlreiche Sportler aus dem Salzkammergut vereint.

Am Ziel hat sich allerdings nichts verändert: Spaß und ein bisschen Spannung für jeden. Denn auch Wanderer können am Sonntag, 6. Oktober, mit den Bergläufern mitmischen. Sie dürfen bereits um 9.45 Uhr, also 15 Minuten vor dem offiziellen Start, losmarschieren. Für jene, die es zum Ende der Saison noch einmal wissen wollen, geht es auf den sechs Kilometern, gespickt mit 1100 Höhenmetern, um alles.

Für alle anderen um nichts, außer um die eine Medaille, ein Freigetränk im Feuerkogelhaus und Preise bei der Tombola. Die Talfahrt mit der Seilbahn ist bei Vorzeigen der Startnummer kostenlos. Anmeldung und Informationen unter: trailrunningclub.at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger