Seit einem Jahr lebt und arbeitet der Künstler Thomas Gegner in einem leerstehenden ehemaligen Gasthof in Abtsdorf am Attersee. Er eröffnet am 1. August sein Antiquariat und zeigt seine Arbeiten auf über 600 Quadratmetern. Bevor das Gebäude nächstes Jahr umgebaut wird, kann er die Räume als Lager, Atelier, Werkstatt, Antiquariat und Ausstellungsfläche nutzen. Aufgrund der Kunstaffinität der Eigentümer, die eine Leerstandsnutzung gesucht haben, das perfekte Biotop für den Künstler. "Ich