Am Attersee findet wieder ein "Zeitensprung" statt

Abtsdorf ist anders. Zumindest unter Wasser. Die Ortschaft in der Gemeinde Attersee am Attersee ist ein Ausreißer, wenn es um prähistorische Pfahlbauten geht. Denn der größte Teil dieser Holzkonstruktionen stammt aus der Jungsteinzeit. Nur an wenigen Stellen fanden sich bislang Hinweise auf jüngere Siedlungsreste.

In Abtsdorf allerdings wurden Fundstellen aus der Bronzezeit (um 1650 v. Chr.) festgestellt, die Pfahlbausiedlung gehört seitdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Luftbildaufnahmen, die angefertigt wurden, um den Zustand der Welterbestätte zu überwachen, zeigten nun neue, größere Strukturen.

Zwei große Überraschungen

Bei Erkundungstauchgängen wurden bereits mehrere Holzbalken entdeckt, eine erste Probe ergab eine zeitliche Einordnung um 2300 v. Chr. – also deutlich älter als die bisherigen Funde.

Die Datierung anderer Hölzer brachte die nächste Überraschung: "Sie stammen aus der Eisenzeit, also um 900 bis 800 vor Christus. Sie sind damit wiederum wesentlich jünger als die bisher bekannten Siedlungsbereiche", sagt Projektleiter Cyril Dworsky. Offenbar sei der Siedlungsplatz über eine lange Zeit immer wieder genutzt worden.

"Was sich aber genau hinter dieser erstaunlichen großen Anlage verbirgt, müssen wir noch herausfinden", sagt Dworsky. Beim Projekt "Zeitensprung" wird das Areal nun drei Wochen lang von den Forschungstauchern untersucht.

"Tag der offenen Grabung"

Am Freitag, 3. November, findet von 11 bis 17 Uhr ein "Tag der offenen Grabung" statt, an dem Besucher den Forschern im Union Yacht Club in Attersee und vom Boot aus über die Schulter schauen können.

Zum Abschluss gibt es um 19 Uhr im Gasthof Anneliese einen Vortrag zu den Hintergründen, zum Fortschritt und zu den ersten Erkenntnissen der Ausgrabungen an der urgeschichtlichen Unterwasserfundstelle bei Abtsdorf.

Insgesamt umfasst das UNESCO-Weltkulturerbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" 111 Fundstellen in sechs Ländern. Die Ausgrabungen in Abtsdorf leiten Helena Seidl und Henrik Pohl vom Kuratorium Pfahlbauten.

