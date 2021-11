Altmünsters Fußballerinnen Herbstvizemeister

Für die Elf des Trainer-Duos Philipp Karlinger und Jürgen Wabitsch stehen sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche, wobei beim 0:1 in Peuerbach ein unbefugter Schiedsrichter das Spiel leitete, das Resultat jedoch trotz des Einspruchs Altmünsters verifiziert wurde. Die Gastgeberinnen wurden mit einer Geldstrafe belegt. Aus dem OÖ. Ladies Cup schied der FCA am Freitag mit einem 0:2 beim Ligakonkurrenten TSV Ottensheim aus, wobei ein Eigentor in der 33. Minute die Weichen zur Niederlage stellte. Cheftrainer Philipp Karlinger zieht über das Abschneiden in der ersten Saisonhälfte eine positive Bilanz: "Die Mädels waren kämpferisch in allen Spielen top, spielerisch haben wir noch einige Luft nach oben."