Altmünsterinnen kickten sich an die Tabellenspitze

Am Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr, trotz energischer Ausgleichsbemühungen der Gäste im zweiten Spielabschnitt. Altmünsters Cheftrainer Philipp Karlinger zeigte sich hochzufrieden. Seine Elf liegt mit 31 Punkten aktuell sogar an der Spitze der Landesliga – allerdings bei einem Spiel mehr – und kann von den Konkurrentinnen am Osterwochenende schlechtestenfalls auf Platz zwei verdrängt werden.