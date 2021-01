Altmünster zeigt Kunst im Fenster

In diesen Tagen findet die erste Fensterausstellung statt, in der Natur- und Landschaftsfotografien der Altmünsterer Künstlerin Maria Neumayr-Wimmer präsentiert werden. Die Bilder sind noch bis Ende April zu sehen und laden Passanten zum Verweilen vor dem Gemeindeamt ein. Wer ebenfalls Bilder präsentieren will, kann sich am Gemeindeamt melden.

