Altmünster trauert um "Fles": Tierarzt verstarb bei Fußballtraining

Seit Montagabend fehlen in Altmünster die Worte. Weil plötzlich auch einer fehlt, der in der Gemeinde nicht nur als Tierarzt, sondern vor allem als Mensch hochgeschätzt wurde. "Er hat immer geschaut, dass er was weiterbringt, egal in welchen Bereichen. Wir können es noch gar nicht wirklich glauben", sagt Bürgermeister Martin Pelzer.

Montagabend erlitt Robert Derflinger, der von den allermeisten nur "Fles" gerufen wurde und als leidenschaftlicher Sportler galt, beim Fußballtraining einen Herzinfarkt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 49-Jährige. Er hinterlässt nicht nur bei seinem aktuellen Verein, dem FC Altmünster, zu dem er im Juli vergangenen Jahres gestoßen war, eine große Lücke.

Den Großteil seiner Fußballkarriere verbrachte "Fles" beim SK Polar Neukirchen, für den er nicht nur mehr als 400 Spiele absolviert, sondern auch mehr als 300 Tore erzielt hatte.

"Fles war ein Mensch, mit dem du alles ausreden konntest. Was er gemacht hat, hat er immer mit 100 Prozent gemacht", sagt Neukirchens Obmann Wilhelm Laimer. Vor allem aber sei Derflinger einer gewesen, der andere "mitreißen" konnte. Und nicht nur mit Fußball konnte Derflinger sich und sein Umfeld begeistern: Auch für die Anliegen des Tennisclubs Reindlmühl setzte er sich intensiv ein. Und im Winter gab es auf den Pisten kaum ein Halten.

In seinem Beruf als Tierarzt wurde "Fles" für sein großes Engagement geschätzt – das oft über das normale Maß hinausging.

"Wenn er Tieren Tabletten verschrieben hat, dann hat er auch angerufen und die Besitzer daran erinnert", sagt Laimer. Wegen seiner zahlreichen Hausbesuche war Derflinger auch weit über die Gemeindegrenzen von Altmünster bekannt. Für das Tierheim Altmünster- das einzige im Bezirk Gmunden- war er oft Retter in der Not. "Fles" hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.