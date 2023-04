Altmünster: Schlamm- und Materialschlacht bei LKW-Bergung

Er war auf dem Weg zu einem Werk in Gmunden, als der 47-jährige LKW-Lenker seinem Navi vertraute und in die Hatschekstraße, eine kaum befestigte Privatstraße in Altmünster, einbog. Ein Fahrverbotszeichen missachtend, lenkte der Fahrer seinen Sattelschlepper so weit in die Sackgasse, bis er nicht mehr weiterkonnte. Beim Versuch, das tonnenschwere Fahrzeug zu wenden, manövrierte er es jedoch in angrenzendes Gelände und verursachte enormen Flurschaden in den Feldern, eher er schließlich im Schlamm steckenblieb.

"Mithilfe zweier Winden, einem Traktor und Kranunterlegeplatten, die von einer Firma aus Pettenbach erst geholt werden mussten, konnte das Schwerfahrzeug gewendet werden", berichtet die Feuerwehr Altmünster. "Durch den Schaden in der Wiese wurde das gesamte eingesetzte Material und die Straße aufgrund des vielen Schlammes sehr stark verschmutzt, welche im Anschluss noch aufwändig gereinigt werden musste."

Mehrere Feuerwehren mussten den Lkw in einem vierstündigen Einsatz unter Beiziehung schwerer Geräte aus dem regennassen und unwegsamen Gelände bergen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper