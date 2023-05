Altmünster: Polizisten als Ersthelfer nach Unfall

Kurz vor 13 Uhr war am Dienstag eine 73-Jährige aus dem Bezirk Gmunden auf der B145 von Traunkirchen Richtung Altmünster unterwegs, als sie in der Ortschaft Nachdemsee aus nicht bekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen kam, daraufhin in den Straßengraben fuhr und den Randstein eines Brückengeländers touchierte. Zufällig hinter ihr fahrende Polizisten führten die Erstversorgung der Frau durch und alarmierten die Einsatzkräfte. Die 73-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.