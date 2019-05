Alter Bauernhof verwandelt sich in spannende Galerie

Der bekannte Wiener Maler Franz von Zülow (1883 bis 1963) verewigte sich in unzähligen Wirts- und Bauernstuben im nördlichen Bezirk Gmunden. Unter Kennern sind die meisten von ihnen bekannt. Von den Wand-, Decken- und Türmalereien im alten Viechtwanger Bauernhof "Sternberg" hingegen weiß kaum jemand.

Das soll sich jetzt ändern. Die Besitzerin des Bauernhofs, die Künstlerin Susanne Faschinger, macht die Werke nun öffentlich. Ab 25. Mai öffnet Faschinger nach telefonischer Anmeldung ihre Türen für Interessierte und macht damit ihre eigenen vier Wände zu einem kleinen Zülow-Museum – in dem sie auch eigene Werke präsentiert.

Von den Werken Zülows, die in dem alten Bauernhof zu bewundern sind, sticht vor allem die opulente Wandmalerei hervor. Während sich der Maler in anderen Werken durchaus sperrig und progressiv ausdrücken konnte, lieferte er hier ein Voralpen-Arkadien ab: Alles ist adrett geordnet, auf dem Misthaufen kräht der Hahn, und die Welt ist für jeden sichtbar in Ordnung.

Susanne Faschinger kann sich diese Idylle nur mit der Zeit der Entstehung erklären. "Es herrschte Krieg, und Zülows finanzielle Situation war prekär", sagt sie. "Ich sehe in diesem Bild auch eine Flucht ins Harmlose und Nette."

Die Viechtwanger Künstlerin will aus ihrem kleinen Museum – das übrigens im Rahmen des Agenda-21-Prozesses ins Leben gerufen wurde – indessen mehr machen als eine Dauerausstellung. "Ich möchte hier auch kleine Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen organisieren", sagt sie. Das abgelegene historische Gehöft am Fuß des Hacklbergs könnte damit zu einem neuen Kulturbrennpunkt der Almtalgemeinde werden.

Führungsanfragen ab 25. Mai unter Tel. 0699 / 100 25 708

Franz von Zülow (1883 - 1963)

Der Wiener Maler und Grafiker Franz von Zülow arbeitete ab 1920 für die Keramikwerkstätte Schleiß in Gmunden, aus der später die Gmundner Keramik hervorging. Um Geld zu verdienen (oder überfällige Zechen bei Wirten zu begleichen), bemalte er auch etliche Bauern- und Wirtshausstuben in der Region um Gmunden. Legendär ist der Zülow-Kachelofen im Gasthaus Kranichsteg. Die Wandbilder, die er hinterließ, sind stark von der Volkskunst beeinflusst.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at