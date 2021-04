Altbürgermeister Limberger (88) ist gestorben

Der gebürtige Almtaler war Lokführer in Diensten der ÖBB. 1967 wurde er in den Gemeinderat gewählt, von 1984 bis 1997 war der SP-Kommunalpolitiker Bürgermeister von Seewalchen. Sein politisches Credo war "Kommunal- vor Parteipolitik", was ihm auch von anderen Fraktionen Respekt einbrachte. Sein verbindender Gedanke lebe unter anderem auch in der Partnerschaft von Seewalchen mit Freyung weiter, würdigt Bürgermeister Gerald Egger.

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt, der Verstorbene ist heute in der Aufbahrungshalle aufgebahrt.