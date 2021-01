Fritz Wiesinger (70) ist Altbauer am Ramsauerhof in Unterschwand, Gemeinde Zell am Moos. Sein Leben lang hat er auf seine Gesundheit geachtet, auch in der Coronakrise. Er hat Maske getragen, Abstand gehalten und sich auch sonst an alle Vorgaben gehalten. Aber am 27. November traf den Bezirksobmann der Altbauern die Keule Corona dennoch.