Altausseer Schwan Franz Josef hat nun seine "Sissi"

Nach einer langen Reise von Spanien zum Altausseer See kam das wie ein Schwan geformte Tretboot "Sissi" im neuen Revier an der Seelounge Altaussee 712 an und wird nach Corona den Kindern als Spaßgerät und dem von den Einheimischen Franz Josef genannten am See lebenden Höckerschwan-Männchen als eine Art Weggefährtin zur Verfügung stehen.

"Sissi" ist nur eine der mittlerweile zur Tradition gewordenen jährlichen Neuerungen bei der Altaussee-Schifffahrt: Nach überstandener Krise freut sich Geschäftsführerin Doris Schreckeneder, ihr Herzensprojekt – die Seelounge Altaussee 712, den mit Strandkörben revitalisierten Platz mit Bootsverleih bei der Schiffsanlegestelle Madlmaier – mit ihrem Team zu eröffnen. Den Gästen sollen dort zusätzlich zu den beliebten Schiffs- und Plättenfahrten mit Dachsteingletscherblick wunderschöne erholsame Stunden mit regionalem Eis, Getränken und Kaffee sowie Bootsverleih beschert werden.

"So schwierig die Situation für unsere Gäste, aber auch für uns als regionaler Saisonbetrieb ist, so sollten wir doch alle zuversichtlich in die Zukunft schauen", sagt Schreckeneder. "Unsere oberste Priorität ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Gäste zu schützen und die Arbeitsplätze zu sichern. Trotz allem arbeiten wir als Tourismusbetrieb an neuen Angeboten weiter, um nach der überstandenen Krise unseren Gästen wieder unvergessliche Momente an den schönsten Orten im Salzkammergut zu bescheren."

Gutscheine für die kommenden, wieder sorgloseren Tage können bereits jetzt online auf den Webseiten der Altaussee- und Attersee-Schifffahrt geordert werden: www.altausseeschifffahrt.at www.atterseeschifffahrt.at