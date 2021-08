Altausseer Kiritag-Bierzelt fällt auch in diesem Jahr Corona zum Opfer

Zum zweiten Mal in Folge muss die wohl beliebteste und bekannteste Kirtag-Veranstaltung des Salzkammerguts wegen der wieder steigenden Corona-Fallzahlen abgesagt werden: das Kiritag-Bierzelt in Altaussee.

"So groß war unser gemeinsamer Wille und Optimismus, dieses legendäre Fest heuer zum 60. Mal zu veranstalten", sagt Bierzelt-Cheforganisator Werner Fischer betrübt. "Alle Vorbereitungen waren auf Schiene. Dank unserer Lieferanten und Partner, die sehr flexibel sind, standen alle Waren zur Auslieferung bereit." Die Grundstückseigentümer hätten wie immer großzügigerweise ihre Flächen zur Verfügung gestellt, so Fischer. "Die Behörde informierte uns in der letzten Zeit fast täglich über den aktuellen Stand der Dinge."

Der noch bis vor kurzem herrschende Optimismus, die von Abertausenden Menschen aus ganz Österreich besuchte Veranstaltung nach dem vorjährigen Ausfall heuer endlich wieder abhalten zu können, zerschlug sich vorgestern, Dienstag, wie Fischer berichtet: "Angesichts der derzeitigen Situation in Bezug auf die neuen Ansteckungszahlen sowie der derzeit auftretenden Cluster im Bezirk Liezen wäre es nicht verantwortungsvoll, dieses Fest mit seinen vielen Besuchern durchzuführen." Die nächste Chance auf das 60. Kiritag-Bierzelt bietet sich von 3. bis 5. September 2022.

Die Absage erfolgte, wie von Fischer erwähnt, auch angesichts dreier Corona-Cluster im Bezirk: Einer war, wie gestern berichtet, in der Bad Mitterndorfer Grimming-Therme entstanden, die beiden anderen betreffen die Schladminger Hütte auf der Planai und das Winklerner Bierzelt der Freiwilligen Feuerwehr Erlsberg im Bereich Donnersbach.