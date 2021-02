ALTAUSSEE. In der Loser Skiarena in Altaussee wurde am Dienstagabend das Projekt Loser Panoramabahn 2022 vorgestellt. Die neue Aufstiegshilfe, mit deren Bau nach Ostern des kommenden Jahres begonnen wird und die am 8. Dezember 2022 an einem verlängerten Wochenende eröffnet werden soll, wird über 76 barrierefreie Zehner-Kabinen im Porsche-Design verfügen und kann bis zu 1800 Personen pro Stunde befördern.