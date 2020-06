Altaussee: Bürgerliste kippt VP-Absolute

285 Gemeinden in der Steiermark haben am Sonntag mit drei Monaten Verspätung gewählt. Mit Spannung erwartet wurden unter anderem die Ergebnisse des steirischen Salzkammergutes. Hier hat es in den vergangenen Jahren Auseinandersetzungen wegen der von der schwarz-roten Landesregierung geplanten Spitalsreform gegeben.

Das wirkte sich in den Ergebnissen von Bad Aussee und Grundlsee kaum merklich aus (siehe Grafik). Einen Erdrutsch, der allerdings nichts mit der Spitalsreform zu tun hat, gab es in Altaussee. Die von den Grünen unterstützte Liste "Dialog Lebenswertes Aussee" (DLA) schaffte bei ihrem ersten Antreten in der 1888-Einwohner-Gemeinde auf Anhieb 28,5 Prozent. Die Bürgerliste, die auch die Unterstützung des Schauspielers Klaus Maria Brandauer und der Schriftstellerin Barbara Frischmuth genießt, wehrt sich gegen touristische Übervermarktung der der Gemeinde. "Altaussee darf nicht Hallstatt werden", war einer der Slogans, mit der sich die Liste Anfang Jänner vorgestellt hat.

Die ÖVP unter Bürgermeister Gerhard Loitzl, die 2015 noch 76 Prozent der Stimmen holte, rutschte in Altaussee dramatisch auf nur noch 44 Prozent ab und verlor ihre absolute Mehrheit.

In Bad Aussee konnte die ÖVP unter Bürgermeister Franz Frosch ihre absolute Mehrheit dagegen halten. Dies, obwohl in der Kurstadt der langjährige frühere Bürgermeister Otto Marl wieder in den Ring gestiegen und als SP-Spitzenkandidat angetreten war.

Video: Im Ausseerland wurden die Ergebnisse der Wahlen mit besonders großer Spannung erwartet. Eine Reportage:

Ergebnisse im steirischen Salzkammergut

Bad Aussee

ÖVP 55,0% (–2,0%)

SPÖ 27,6% (–0,2%)

Grüne 14,3% (+1,1%)

FPÖ 3,1% (2015 nicht angetreten)

Altaussee

ÖVP 43,8% (–32,6%)

SPÖ 27,8% (+4,1%)

Dialog Lebenswertes Aussee 28,5 % (2015 nicht angetreten)

Grundlsee

ÖVP 65,4% (+1,6%)

SPÖ 27,9% (+3,2%)

FPÖ 6,7% (–4,9%)