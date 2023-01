Alt-Bürgermeister Staudinger vergoldet

Bild: Peter C. Mayr

Es war dies der erste Empfang von Bürgermeisterin Doris Staudinger (VP), die dazu viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie der Vereine begrüßen konnte. In ihrer Rede präsentierte sie die Projekte, die in ihrem ersten Amtsjahr durchgeführt wurden.

Ehrengast war Landeshauptmann Thomas Stelzer, der Alt-Bürgermeister Karl Staudinger das Goldene Verdienstzeichen der Republik überreichte. Der Vater der aktuellen Stadtchefin war 26 Jahre Bürgermeister von Schwanenstadt und in seiner Funktion als Bürgermeister in überregionalen Verbänden aktiv. Er war auch ehrenamtlicher Funktionär und ist es bis heute in vielen Vereinen der Stadt.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgten der Landesmusikschuldirektor Gerhard Hofer und sein Kollege Dino Sequi am Klavier.

