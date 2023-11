Als eine Virginia-Zigarre und eine Flasche Schnaps in Hallstatt noch Lebensretter waren

Alleine schafft er es nicht mehr. Der Kopf ist eingebunden, der Körper in dicke Decken eingehüllt. Auf einer Trage, aus Holzstämmen zusammengezimmert, müssen ihn die Retter von der Simonyhütte ins Tal bringen. Sie tragen Anzug und Hut, das Opfer wirkt trotz aller Strapazen zufrieden. Der Mann, der in der Trage auf den Abtransport wartet, hat zwar keine Hand frei, zieht aber genüsslich an einer Virginia-Zigarre. Bergrettung, Anfang des 20. Jahrhunderts.



Zu dieser Zeit schließen sich am Fuß des Dachsteins elf Männer zusammen, um den „Sommerfrischlern“, die durch die gut angelegten Wege ins Innere Salzkammergut gelockt werden, zur Seite zu stehen. 1923 gründet sich die „Bergwacht Hallstatt“, damals noch im Verband des Alpenvereins. Zwei Tragbahren sind vorhanden, Rettungsmittel werden erst geschickt. Das wohl bekannteste Gründungsmitglied ist Hans Seethaler. Nach ihm ist die Seethalerhütte (auch Dachsteinwarte), am Rand des Hallstätter Gletschers, benannt.

Dass nicht nur unbedarfte Wanderer, die auf dem „Kaiser-Franz- Josef-Reitweg“, der vom Echerntal zur Simonyhütte führte, Hilfe benötigten, zeigte sich schon zwei Jahre zuvor. Bei einer Skitour erfroren im Februar 1921 sieben Ebenseer Bergsteiger. Gestorben rund 20 Minuten von der Simonyhütte entfernt. Ein Unglück, das vermutlich den Anstoß für die Gründung einer organisierten Bergrettung gab.



Die erste Bergretterin

Zwar führten die Bergretter auch noch in den Sechziger Jahren eine Flasche Schnaps mit, um die Schmerzen bei jenen zu lindern, die sich den Fuß gebrochen hatten. Doch die Entwicklung der Bergrettungs-Ortsstelle Hallstatt nahm rasant Fahrt auf.



Mittlerweile zählt sie 44 Mitglieder, darunter mit Lena Trausner-Steinböck, Gerlinde Ferdin und Silvia Mayrhofer auch drei Frauen. Mayrhofer war bei ihrem Beitritt im Jahr 2002 die erste Frau bei einer Bergrettung im Salzkammergut.

Auch Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung, lernte in Hallstatt, Landesfunkreferent und Alpinpolizist Michael Gruber und der Obmann des Bergführerverbands Michael Unterberger sind ebenfalls seit Jahren aktive Mitglieder. Ortsstellenleiter Dieter Eder verfasste zum Jubiläum ein beeindruckendes Buch. Alle 44 sind versierte Alpinisten, Idealisten und immer zur Stelle , wenn sie gebraucht werden.



Zu tun gibt es viel, im Bereich „Sommerfrischler“ hat sich in 100 Jahren gar nicht so viel verändert. Aber vor allem deshalb, weil es sich bei den knapp 60 Quadratkilometern Gemeindefläche bis auf den Hallstätter See und das Zentrum fast ausschließlich um alpines Gelände handelt. Gefordert waren die Hallstätter in der jüngsten Vergangenheit nicht nur beim großen Waldbrand an der Echernwand, sondern auch bei aufwändigen Rettungs-und Bergungsaktionen auf dem Dachstein. Im Mai 2014 beispielsweise, als drei Bergsteiger trotz starken Schneefalls in den Seewand-Klettersteig einstiegen. Oder im März 2020, als eine riesige Lawine fünf Schneeschuhwanderer unter sich begrub.



Am vergangenen Freitag feierten die Hallstätter ihr Jubiläum mit einem Festakt. Neben zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Tourismus, waren auch jene dabei, die die Ortsstelle in all den Jahren prägten. Adolf Trötthan, von allen nur „der Adi“ genannt, zum Beispiel. Er trat am 6. Juli 1965 bei – und war Förderer vieler motivierter Anwärter.

