Als Gesellenstück eine innovative Seilwinde gebaut

Dabei überzeugte der Maschinenbautechniker Laurence Kolb aus Zell am Moos mit einer innovativen Off-road-Seilwinde. Diese ermöglicht es, Fahrzeuge zu befreien, bei denen die Reifen durchdrehen bzw. die Traktion nicht mehr ausreicht. Während herkömmliche Seilwinden an einem Fahrzeug fix installiert sein müssen, ist diese Seilwinde mit jedem Fahrzeug kompatibel, das über eine Anhängervorrichtung verfügt. Nach abgeschlossener Berufsausbildung bereiten sich die Schüler in der neunten Schulstufe auf die Matura vor.