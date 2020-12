Als die Schwäne noch Heimweh hatten

Der Gmundner Historiker Christian Dickinger nimmt sich im heutigen, bereits 13. Teil unserer Serie über historische Ereignisse im Salzkammergut der Schwäne an.

Im April 1967 ereignete sich am Brenner ein "diplomatischer Zwischenfall". Fünf brütenden Schwanenpaaren aus Gmunden wurde von den italienischen Zöllnern die Grenzüberschreitung verwehrt. Sie waren, in extra gefertigten Käfigen, als Gabe gedacht an die Stadt Trient, deren Schwäne durch Hochwasser umgekommen waren. Gmundens Bürgermeister Karl Piringer musste im Landwirtschafts- und Handelsministerium intervenieren, um eine Einreisebewilligung zu bewirken.

Schwäne für Trient Bild: Sammlung Dickinger

Gmundner Schwäne verspürten offenbar immer schon Heimweh nach dem Traunsee: Ein Schwanenpaar flog innerhalb von 14 Tagen wieder zurück. Es wurde erneut nach Italien verfrachtet – und kam wieder. Erst nachdem die Flügel gestutzt waren, war die transnationale Mobilität beendet.

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man versucht, auch schwarze Schwäne anzusiedeln. Diese Intention war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Weiße und schwarze balgten sich.

Einstiger Höchststand: 200 Tiere

In Gmunden gab es einst einen Gemeindebediensteten namens Franz Prielhofer. Er galt in den 1950er- und 1960er-Jahren als "Schwanenvater". In einem Nebenraum des Rathauses bereitete er Mais für die Population zu. Selbst in Linz wurde in schwieriger Zeit Brot für die Traunsee-Schwäne gesammelt. Später dann wurde angeregt, von der Fütterung Abstand zu nehmen. Die Population schwankte während etwa 150 Jahren zwischen "Über- und Unterbevölkerung". Der Höchstbestand belief sich auf über 200 Tiere.

1923 existierte nur noch ein Schwanenpaar. Im Jahr zuvor initiierte Alois Watzinger, ein Ornithologe, den "Schwäneschutzfonds für die Ergreifung von Übeltätern". Schwäne wurden erschossen, vergiftet und mit nadelversetztem Brot getötet, von ausgeflossenem Heizöl vernichtet und angeblich auch gegessen, Gelege wurden zerstört. 1927 wurden in Ulm fünf Schwäne "nachgekauft".

Die Tiere waren ursprünglich durch Erzherzogin Elisabeth an den Traunsee gekommen. Ihr Gatte ließ einst eine Villa gegenüber dem Toskana-Parkplatz errichten (1863–1865). Die Schwanenhaltung war schon immer ein Privileg der Aristokratie. Kaiserin Elisabeth war hier ebenso zu Gast wie das Königspaar von Sachsen. Ab 1875 (oder 1878, je nach Quelle) hielt sie hier Höckerschwäne in einer Voliere, sodann wurden acht Tiere ausgesetzt. Sie vermehrten sich. 1896 gingen sie in den Besitz der Kurkommission über.

Die Bezeichnung der Gmundner als "Schwanenbussis" möge als freundliche Apostrophierung wahrgenommen werden.