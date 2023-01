Als der Schlagzeuger der Rolling Stones auf die Bad Ischler Prangerschützen stieß

Mit dem Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts (1941 - 2021) und seinen musikalischen Ausflügen beschäftigt sich ein neues Buch, das von den beiden Rolling-Stones-Experten Olaf Boehme und Gerd Coordes verfasst und herausgegeben wurde.

Watts trat mit seiner Band „The ABC & D Of Boogie Woogie“ 2010 und 2012 jeweils zweimal im ausverkauften Bad Ischler Lehartheater auf, dessen besonderes Ambiente er außerordentlich schätzte. Watts und seine Band begeisterten das Salzkammergut-Publikum, das den Superstar aus nächster Nähe auf der Bühne erleben durfte.

Ein außergewöhnlicher Moment war 2012 aber auch die Einkehr der Band im Bad Ischler Gasthaus Grabnerwirt, wo Watts und seine Kollegen (Axel Zwingenberger, Ben Waters und Dave Green ) auf die Ischler Prangerschützen stießen. Die Begegnung wird in dem neu erschienen Buch auf einer Doppelseite mit einer Reihe von Fotos gewürdigt. Sie zeigen, dass die Begegnung für den Weltstar einen besonderen Moment darstellte. Die Bilder vom Bad Ischler Fotografen Christoph Lenzenweger zeigen einen sehr interessierten Charlie Watts im Trachtenanzug.

Im Anschluß an das Silvesterschießen der Ischler Prangerschützen am vergangenen Wochenende überreichten Europaabgeordneter Hannes Heide und Bürgermeisterin Ines Schiller jeweils ein Exemplar des Buches an Thomas Sams und Hans Aitzinger. Sams ist der Obmann der Prangerschützen, und Aitzinger hatte die Band als Wirt empfangen. Heide selbst hatte den Bad Ischler Auftritt der Band in seiner damaligen Funktion als Bürgermeister initiiert.

Bürgermeisterin Schiller erinnerte daran, dass die Ischler Prangerschützen so wie andere Vereine der Stadt Bad Ischl als kulturelle Botschafter bestens vertreten und auf diese Weise den Ruf der Kulturstadt nach außen tragen. Die Prangerschützen werden auch beim diesjährigen Österreichischen Städtetag in Bad Ischl mitwirken. Dann kommt es zur Begegnung mit Bundespräsident Alexander van der Bellen, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper