Alpine Metal Tech lud in ihr Werk nach Regau ein

Die Alpine Metal Tech GmbH lud kürzlich in ihre Zentrale nach Regau zu einem Tag der offenen Tür ein, um Interessierten die Gelegenheit zu bieten, einen Blick in die Welt der Stahl- und Automotive-Maschinen zu werfen. Rund 800 Besucher nutzten die Möglichkeit und erlebten hautnah, wie die Maschinen gefertigt werden. Das Unternehmen präsentierte in der Produktionshalle neueste Technologien zur Prüfung und Bearbeitung von Aluminiumfelgen und Stahlprodukten.

Im Anschluss an die Betriebsführungen gab es für jeden Besucher eine Verköstigung im Festzelt. Viele Interessierte informierten sich aus erster Hand über das Regauer Unternehmen und die innovativen Technologien.