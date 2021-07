Alpinarzt gibt Tipps, wie man sicher auf den Berg und wieder retour kommt

In den Bergen herrscht in den nächsten Tagen bestes Ausflugswetter. Was liegt da näher, als die Wanderschuhe anzuziehen und die Berggipfel zu erklimmen? Um wieder gesund nach Hause zu kommen, weist Tobias Huber, Anästhesist am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck und Bergrettungsarzt der Ortsstelle Ebensee, auf einige wichtige Dinge hin.