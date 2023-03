Alpenverein Vöcklabruck zufrieden mit Hochlecken-Pächter

Auf ein erfolgreiches Bergjahr blickte die Sektion Vöcklabruck des Alpenvereins bei der 116. Jahreshauptversammlung zurück. Obmann Willi Prehofer freut sich besonders, dass das Hochleckenhaus vom neuen Pächterteam mit Leidenschaft und sehr nachhaltig bewirtschaftet wird.

Der Alpenverein mit den Ortsgruppen Vöcklabruck, Kammer, Vöcklamarkt, Attergau, Frankenmarkt und Neukirchen hat über 4900 Mitglieder und wird 2025 das 100-jährige Bestehen feiern. Auch will die Sektion die Geschäftsstelle in der Brucknerstraße neu errichten. Bezirkshauptmann Johannes Beer verwies in seinen Grußworten auf die wichtige Arbeit des Alpenvereins für die Infrastruktur und betonte den Mehrwert der Natur und der Berge für die Bevölkerung.

Obmann Prehofer und sein Stellvertreter Peter Hochleitner bedankten sich bei Christine Krenmayr für 75 Jahre Mitgliedschaft. Seit 60 Jahren sind Erika Würflinger, Rosa Offenhauser, Helmut Rehrl, Heidelore Nussbaumer, Franz Stabauer, Eva Geigenberg und Heinrich Klapper dabei.

