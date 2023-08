Alois Rockenschaub ist der erfahrenste Pfarrer der Diözese

Heute auf den Tag genau vor 40 Jahren trat Ebensees Pfarrer Alois Rockenschaub seinen Dienst in der Salinengemeinde an. Am 29. Juni 1983 war er zum Priester geweiht worden, zwei Tage später kam der gebürtige Mühlviertler (St. Leonhard bei Freistadt) als junger Kaplan nach Ebensee. Zwei Jahre später wurde er zum Pfarrer ernannt.

"Das war so nicht geplant"

Rockenschaub ist der einzige Priester in der Diözese, der sein gesamtes Berufsleben nur einer einzigen Pfarre widmete. Entsprechend vielfältig sind die Spuren, die er in dieser Zeit hinterließ. In sein vier Jahrzehnte langes Wirken fallen die Renovierung der Pfarrkirche, der Aufbau und die Pflege der Städtepartnerschaft mit Prato, die gute Kommunikation zwischen Pfarre und Gemeinde, die Renovierung unzähliger weiterer Kirchengebäude, die Führung der Pfarre durch die Corona-Pandemie und das Ebenseer Pfarrfest, das er ein Jahr nach seinem Amtsantritt erstmals organisierte und das heute aus dem Ebenseer Pfarrleben nicht mehr wegzudenken ist. Vor allem aber war Rockenschaub ein treuer Seelsorger und Freund der Ebenseer Bevölkerung.

Hätte ihm am 1. September 1983 jemand gesagt, dass er 40 Jahre später immer noch in Ebensee sein würde, hätte Rockenschaub das für völlig unmöglich gehalten. "Zumal wir während unserer Ausbildung stets instruiert wurden, mehrere Pfarren kennenzulernen", wie er sagt. "Das war auch mein Plan. Doch manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Entscheidend war sicher der überraschende Abgang von Pfarrer Johann Altendorfer. Ich wurde 1985 zum Pfarr-Administrator bestellt. Und als sich vier Jahre später die Frage auftat, ob ich das Amt des Pfarrers von Ebensee übernehmen möchte, habe ich aus voller Überzeugung zugestimmt."

Er selbst zieht eine positive Bilanz über die vier Jahrzehnte. "Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen", sagt Rockenschaub. "Aber ich habe in Ebensee immer wieder Dank und Anerkennung erhalten. Das ist schön und spendet Kraft."

Der Pfarrer betrachtet sich selbst nicht als großen Theologen, wie er sagt. "Ich bin ein Praktiker. Ich stehe für gemeinsames Gestalten und Verbessern. Und vor allem für ein Miteinander."

Wenn Rockenschaub heute an sein 40-jähriges Dienstjubiläum denkt, wird er sich vielleicht ein Glas Wein gönnen. Morgen wird er mit seiner Schwester Elisabeth, die als Pfarrhaushälterin an seiner Seite lebt, auf seinen 72. Geburtstag anstoßen. Und wenn er wie geplant in drei Jahren in Pension geht, will Alois Rockenschaub seinen Ruhestand in Ebensee genießen. In den vergangenen 40 Jahren ist er ja längst zu einem waschechten Ebenseer geworden. (hörm/ebra)

