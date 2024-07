Suchaktion: Mühlviertlerin (64) nach Bergtour im Almtal vermisst

Die Frau aus Urfahr-Umgebung startete ihre Tour Sonntagvormittag gegen 11 Uhr gemeinsam mit ihrem 62-jährigen Ehemann vom Almtalerhaus aus in Richtung Welser Hütte am Fuß des Großen Priels. Der Ehemann war schneller unterwegs als seine Frau und hatte sie deshalb schon nach wenigen Minuten nicht mehr im Sichtfeld. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er immer schneller sei als seine Frau und deshalb meist vorausgeht. Weil die Frau aber bis zum Nachmittag nicht bei der Welser Hütte eintraf, begab sich der 62-Jährige wieder in Richtung Tal, um nach ihr zu suchen. Als seine Frau am Abend nach dem Wetterumschwung noch immer nicht am vereinbarten Treffpunkt angekommen war, setzte er einen Notruf bei der Bergrettung ab.

Mehr aus dem Salzkammergut: Aufregung um Schilder im Toscanapark

Suchaktion läuft

Die Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr und Polizei starteten umgehend eine großangelegte Suchaktion, die bis 3 Uhr in der Früh andauerte. Dabei waren ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und Drohnen im Einsatz, die Suche nach der abgängigen Bergsteigerin verlief in der Nacht auf Montag allerdings erfolglos. Nach einer kurzen Pause wurde die Suchaktion, an der zurzeit etwa 70 Personen beteiligt sind, um 6 Uhr Früh fortgesetzt.

Dieser Artikel wurde um 10:23 aktualisiert und wird laufend ergänzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.